Karl-Buchrucker-Preis 2019 radioDoku und Notizbuch gewinnen

In ihrer dreiteiligen Serie "Die gefallenen Mädchen" (Redaktion: Klaus Uhrig) decken die Autorinnen ein dunkles Kapitel bayerischer und deutscher Geschichte auf: Die Zustände in den sogenannten "Entbindungsheimen", in denen sich bis in die 80er Jahre hinein ledig schwangere Frauen vor der Gesellschaft versteckten, um dort heimlich ihre Kinder zur Welt zu bringen. In vielen dieser Heime wurden Frauen systematisch unter Druck gesetzt, ihre Kinder zur Adoption freizugeben – eine Entscheidung, die die Betroffenen häufig noch Jahrzehnte später bereuen.