Verdienste um die Umwelt Bayerische Staatsmedaille für Iska Schreglmann

Gerade in der heutigen Zeit von Fake News und "alternativen Wahrheiten" seien Fakten und eine fundierte Berichterstattung über Umwelt- und Naturthemen unverzichtbar, sagte Glauber bei der Verleihung in Bamberg.

Eine Stimme für die Natur

In der Laudatio für Iska Schreglmann würdigte der Minister ihre "wissenschaftliche und journalistische Akribie" sowie ihr überragendes Interesse an Umwelt-Themen. Zwar habe die Natur selbst keine Stimme, doch könne man ihre Anliegen "im Radio, genauer gesagt im Bayerischen Rundfunk, in ganz Bayern hören. Sie geben dem Umweltschutz in Bayern eine laute Stimme!", so Thorsten Glauber.