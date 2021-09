BDA-Architekturkritik-Preis 2021 Sabine Reeh erhält Auszeichnung für "Traumhäuser"

Fast jeder träumt ihn, den Traum vom eigenen Haus. Und fast immer wird die Verwirklichung dieses Traums zu einer der größten und spannendsten Herausforderungen im Leben eines Bauherrn. In der nunmehr siebten Staffel zeigt die Reihe "Traumhäuser", wie das Ideal vom perfekten Wohnen wahr werden kann.

Von der Villa mit Garten bis zum cleveren Umbau

Dabei rückt die Vorstellung vom Häuschen im Grünen für Vater, Mutter, Kind immer weiter in den Hintergrund. Die Stärke der "Traumhäuser" liegt nicht nur in den emotional und mitreißend erzählten Bauherrengeschichten. Die Auswahl der vorgestellten Projekte spiegelt auch immer gesellschaftliche Entwicklungen: Umweltfreundlichkeit, Barrierefreiheit, Variabilität. Flächensparen, Nachverdichtung, Umbau. Die Bedürfnisse der Bauherren ändern sich. Und damit auch die Architektur.

Patchwork-Wohnen - so kann's gehen

Die "Traumhäuser" bilden diese dynamische Vielfalt ab und sind so auch immer ein Stück Gesellschaftsportrait.

"Sabine Reeh gelingt es seit Jahrzehnten erfolgreich, das Thema Architekturqualität im Wohnungsbau für das Massenmedium Fernsehen aufzubereiten. Dies geschieht über die Vorstellung neuer Bauten, die einen hohen zeitgenössischen Qualitätsanspruch vertreten. Dazu hat sie Reihen wie 'Traumhäuser' etabliert, mit denen eine eigene mediale Community aus Bauherrschaft und Architekturschaffenden begründet wurde. Im Unterschied zu den auf Konflikte setzenden Formaten des Reality-TV laden die von ihr verantworteten Beiträge zu einem wohlwollenden Verständnis für Planungs- und Bauprozesse ein: In spannend erzählten Bauherrengeschichten werden gestalterische und baupolitische Fragestellungen einem großen Publikum nachvollziehbar vermittelt."

Das vielgescholtene Einfamilienhaus

"Ein Haus am Schloss"

Manche Debatten der letzten Jahre vermittelten den Eindruck, das Einfamilienhaus symbolisiere den Untergang des Abendlandes. In der Tat ist die raumfressende Vorstadtvilla nicht gerade das städtebauliche und ökologische Ideal. Doch gerade in den tausenden Einfamilienhäusern aus den 60er-, 70er- und 80er- Jahren, die jetzt vererbt werden, steckt unglaublich viel Potential. Wertvolle Bausubstanz und graue Energie die durch Um- und Anbau, durch energetische Sanierung und Modernisierung erhalten werden kann. Die neue Staffel der "Traumhäuser" zeigt vorbildliche Beispiele für das Bauen im Bestand und stellt sich so wieder der aktuellen gesellschaftlichen Debatte.