Juliane Bartel Medienpreis Zwei Hörfunk-Auszeichungen für den BR

Am 3. November wurde in Hannover der Juliane Bartel Medienpreis verliehen. In der Kategorie Hörfunk gingen beide Preise an BR-Produktionen. Gewonnen haben die Autorinnnen Juliane Frisse und Mechthild Müser.