Historisches Archiv - Fundstücke Folge 17: Das Rundfunkprogramm

Die Bedeutung von Werbung ist von jeher bekannt. So wird bereits seit Beginn des Rundfunks in den 1920er Jahren auf das Radio- und Fernsehprogramm unter anderem in gedruckter Form aufmerksam gemacht. Hier finden Sie eine kleine Auswahl historischer BR-Programmhinweise.

Über das Rundfunkprogramm generell philosophierte der damalige Intendant Dr. Franz Stadelmayer im Oktober 1956 im Vorwort des ersten Halbjahresprogramms:

„Ein Rundfunkprogramm ist ein verschlungenes Gebilde von großen Plänen und gelegentlich nur mäßigem Vollbringen, von Phantasie, Improvisation und dem unentbehrlichen Gerüst solider Alltagsarbeit. Der unbegrenzten Mannigfaltigkeit des Lebens, die im Programm eines jeden Tages eingefangen, verdichtet und zur rechten Stunde auch gedeutet werden soll, entspricht eine große, aber doch auch begrenzte Vielfalt der künstlerischen und publizistischen Mittel. Die aller vordergründigen Aktualität entrückten Werke des Denkens und Gestaltens wollen wohl abgewogen neben dem Hier und Heute stehen; Unterhaltung und Anstrengung sollen sich im rechten Maß ergänzen.“

Hier eine kleine Auswahl von Hörfunk- und Fernsehhinweisen von 1924 bis 1964:

Einige Deckblätter der 96 archivierten Halbjahresprogramme, die von 1956 bis 2004 ausführlich über das Programm des Bayerischen Rundfunks Auskunft gaben: