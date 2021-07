BR-Rundfunkrat Jörg Ammon in den Verwaltungsrat des Bayerischen Rundfunks gewählt

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat in seiner Sitzung am 2. Februar 2017 mit sofortiger Wirkung Jörg Ammon für fünf Jahre als Mitglied des Verwaltungsrats des Bayerischen Rundfunks gewählt. Die Wahl war mit Inkrafttreten des novellierten BR-Gesetzes am 1. Januar 2017 notwendig geworden, welches ein zusätzliches Mitglied vorsieht.