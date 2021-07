Rundfunkrat Jahresabschluss und Wirtschaftsrechnung 2015 verabschiedet

Die gesamten Aufwendungen liegen mit 1.133,9 Mio. € um 4,1 % über Vorjahresniveau. Während die Programm- und Sachkosten um 12,9 Mio. € oder 1,8 % abgesenkt werden konnten, stiegen die Aufwendungen für die Altersversorgung um 55,0 Mio. € oder 69,6 % an. Die niedrigeren Kosten in den Programm- und Sachaufwendungen gegenüber dem Vorjahr sind vor allem auf den Wegfall der Sportgroßereignisse aus 2014 und die weiterhin sparsame Haushaltsführung zurückzuführen.

Aufgrund der stark schwankenden und vom BR in ihrer Höhe nicht zu beeinflussenden Bewertung der Altersversorgungsrückstellungen wird im Wirtschaftsplan 2016 erstmals ein "operatives Ergebnis" als Steuerungsinstrument eingeführt. Damit wird der Fokus auf die Positionen in den Erträgen und Aufwendungen gelegt, die der BR auch selbst "steuern" kann. Das operative Ergebnis bereinigt die Gewinn- und Verlustrechnung im Wesentlichen um die Erträge, die nicht verausgabt werden dürfen sowie um Pensions- und Beihilferückstellungen, die KEF-seitig erst in den Folgejahren berücksichtigt werden: Das bedeutet im Einzelnen, dass die Erträge zunächst um die Einstellung in die Rücklage aus Rundfunkbeiträgen und die Zuführung zum Sondervermögen Altersversorgung (zweckgebundener 0,25 € - Anteil) reduziert werden, da diese Positionen dem BR nicht zur Finanzierung des laufenden Haushalts zur Verfügung stehen. Zudem werden die Pensions- und Beihilferückstellungen rechnerisch nicht berücksichtigt.