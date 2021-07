BR-Rundfunkrat Keine Funkbälle mehr im BR

Der Bayerische Rundfunk wird ab dem kommenden Jahr keine Funkbälle mehr veranstalten. Hauptgrund für diese Entscheidung: In den vergangenen Jahren hat das Interesse an den Veranstaltungen stark nachgelassen. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher hat sich seit 2001 halbiert – auf 6.500 in diesem Jahr. Die Folge sind stark fallende Einnahmen aus dem Kartenverkauf.