"Dahoam is Dahoam" 300 neue Folgen aus Lansing

Das zuständige Gremium des BR-Rundfunkrats hat in seiner Sitzung am 21. Mai in Nürnberg der Produktion der zehnten und der elften Staffel von „Dahoam is Dahoam“ zugestimmt. Damit werden insgesamt 300 neue Folgen auf dem Dachauer Produktionsgelände gedreht. „Dahoam is Dahoam“ ist eine der bekanntesten Marken im Bayerischen Fernsehen und die erfolgreichste tägliche Vorabendserie in Bayern.