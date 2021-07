Rundfunkrat Drei-Stufen-Test-Verfahren des Bayerischen Rundfunks für das Telemedienangebot "Angleichung der Verweildauern für fiktionale Formatkategorien auf DasErste.de an das ARD-Verweildauerkonzept"

Der Intendant des BR legte dem BR-Rundfunkrat am 30. Oktober 2015 die Angebotsbeschreibung für das Telemedienkonzept „Angleichung der Verweildauern für fiktionale Formatkategorien auf DasErste.de an das ARD-Verweildauerkonzept“ zur Prüfung und Genehmigung vor.

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat in seiner Sitzung am 3. Dezember 2015 die Einleitung des Drei-Stufen-Test-Verfahrens für das Telemedienkonzept „Angleichung der Verweildauern für fiktionale Formatkategorien auf DasErste.de an das ARD-Verweildauerkonzept“ und die Veröffentlichung der entsprechenden Angebotsbeschreibung am 3. Dezember 2015 beschlossen.