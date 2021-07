BR-Rundfunkrat Start für zwei neue Drei-Stufen-Test-Verfahren

Es handelt sich um das Telemedienkonzept des Bayerischen Rundfunks "Angleichung der Verweildauern für fiktionale Formatkategorien auf BR.de an das ARD-Verweildauerkonzept" und das Telemedienkonzept "Angleichung der Verweildauern für fiktionale Formatkategorien auf DasErste.de an das ARD-Verweildauerkonzept". Der Rundfunkrat kam in seiner heutigen Sitzung zu dem Ergebnis, dass die beiden von Intendant Ulrich Wilhelm vorgelegten Telemedienkonzepte den formalen Voraussetzungen entsprechen und die Drei-Stufen-Test-Verfahren eingeleitet werden können.