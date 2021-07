BR-Rundfunkrat Drei-Stufen-Test: Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat über Gutachtenvergabe entschieden

Er hat beschlossen, die Gutachten zu den marktlichen Auswirkungen der Telemedienkonzepte "Angleichung der Verweildauern für fiktionale Formatkategorien auf BR.de an das ARD-Verweildauerkonzept" sowie "Angleichung der Verweildauern für fiktionale Formatkategorien auf DasErste.de an das ARD-Verweildauerkonzept" an die Goldmedia GmbH, Oranienburger Str. 27, 10117 Berlin-Mitte, zu vergeben. Die Projektleitung liegt bei Herrn Prof. Goldhammer und Herrn Dr. Wiegand. Beide Gutachten sollen bis Ende März 2016 vorliegen.