BR-Rundfunkrat Tassilo Forchheimer wird neuer Leiter im BR Studio Franken

Tassilo Forchheimer (51) ist seit 1989 beim Bayerischen Rundfunk in unterschiedlichen Funktionen und Bereichen tätig, sowohl im redaktionellen Bereich als auch in administrativen Funktionen, etwa als Büroleiter und Referent in der Intendanz. Zuletzt arbeitete er als Gesamtstudioleiter und Hörfunk-Korrespondent im ARD-Auslandsstudio in Rom. Unter seiner Führung wurde es erfolgreich zum ersten trimedialen Standort des BR im Ausland umgebaut – mit Hörfunk, Fernsehen und Online unter einer Gesamtstudioleitung.