BR-Rundfunkrat Dr. Kathrin Degmair neue Studio Franken-Leiterin

Dr. Kathrin Degmair leitet seit Januar 2007 die Geschäftsstelle des Rundfunk-und Verwaltungsrats des Bayerischen Rundfunks und ist Geschäftsführerin des Verwaltungsrats. Zuvor arbeitete die 36-Jährige seit 2002 als Redakteurin und als Chefin vom Dienst in der Abteilung Nachrichten im Hörfunk des Bayerischen Rundfunks. Degmair ist in Nürnberg geboren und in der Region aufgewachsen. Von 1996 bis 2001 hat sie an der Ludwig-Maximilians-Universität München in Kombination mit der Deutschen Journalistenschule (DJS) Journalistik studiert. In dieser Zeit hat Degmair unter anderem für Tageszeitungen, Magazine und Online-Medien gearbeitet. 2005 folgte die Promotion zum Dr. phil. an der Ludwig-Maximilians-Universität. Sie ist verheiratet und hat eine Tochter.