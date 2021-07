"Dahoam is Dahoam" 300 neue Folgen aus dem Fernsehdorf Lansing

Das zuständige Gremium des BR-Rundfunkrats hat in seiner Sitzung in Nürnberg am Donnerstag, 12. Mai 2016, einer Fortführung der Produktion von "Dahoam is Dahoam" zugestimmt. Damit werden insgesamt 300 neue Episoden gedreht, die den Nachschub beim Serienklassiker im BR Fernsehen bis vorerst Mitte 2018 sicherstellen.