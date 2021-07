David Garrett bei Do Re Mikro Ein Weltstar am Telefon

Während David Garrett entspannt mit den Kindern am Telefon plauderte, liefen in München bei Moderatorin Julia Schölzel die Leitungen heiß. Denn die jungen Do Re Mikro-Hörer hatten viele Fragen: "Wie ist es, berühmt zu sein?", "Aus welchem Holz ist Deine Geige?" oder "Würdest du mit Deinen Fans eine Fahrradtour am Tempelhofer Feld machen?"

David Garretts Auftritt am 23. September 2017 in Bad Wörishofen

Und es wurde durchaus philosophisch. Anruferin Anja fragte: "Was bedeutet Musik für Dich?" Garretts Antwort: "Schwierige Frage. Es ist etwas, was mein Leben bereichert, was mein Leben ausmacht. Es ist aber auch etwas, was mit viel Arbeit und ständiger Kontrolle zu tun hat. Auf der einen Seite ist es etwas sehr Emotionales, auf der anderen Seite ist es aber auch etwas sehr Rationales. Beides muss in der Balance gehalten werden. Es ist dieser Drahtseilakt zwischen 'sich gehen lassen', aber auch in der Kontrolle zu sein."