Sigmund Gottlieb Abschied vom BR

1951

geboren in Nürnberg

Studium

Politische Wissenschaften, Geschichte und Germanistik

1977

Staatsexamen

1977

Eintritt in die Redaktion des "Münchner Merkur"

1985 – 1988

Bonn-Korrespondent des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF)

1988

stellvertretender Redaktionsleiter und Moderator des ZDF-Nachrichtenmagazins "Heute Journal" in Mainz

seit 1991

beim Bayerischen Rundfunk, zunächst als stellvertretender Fernseh-Chefredakteur und Leiter des Programmbereichs "Politik und Zeitgeschehen"

seit 1995

Chefredakteur des Bayerischen Fernsehens

2001 - 2014

außerdem stellvertretender Fernsehdirektor

seit 2014

außerdem stellvertretender Informationsdirektor



Auszeichnungen (Auszüge) und Lehraufträge



1998 "Hans-Klein-Medienpreis" der Fernsehakademie Mitteldeutschlands (für den Themenabend "Kampf um Jobs – wo sind die neuen Arbeitsplätze?")

1998 "Sparlöwe“ des Bundes der Steuerzahler (für Kommentare und Interviews zu aktuellen wirtschaftspolitischen Fragen)

1999 "Bayerischer Fernsehpreis" stellvertretend für die Gesamtleistung des Bayerischen Fernsehens in der Berichterstattung über den Kosovo-Krieg

2000 "Bayerische Verfassungsmedaille in Silber" für Verdienste um den Freistaat

2005 Ernennung zum Honorarprofessor an der Hochschule Amberg-Weiden für das Fachgebiet Journalismus

2005 Bayerischer Verdienstorden

2008 Europa-Medaille des Freistaates Bayern

seit 2012 Lehrauftrag an der Universität Passau

seit 2017 Mitglied des Hochschulrats der Universität Passau