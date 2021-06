daheimfeiern - 50 Jahre Sigmund Gottlieb

BR-Magazin: Was war für Sie der bewegendste Augenblick?

Die größte Panne?

In die "Münchner Runde" hatte ich einmal Peter Rappenglück eingeladen, den einstigen Pfarrer von "dahoam is dahoam". Es gibt Namen, die bleiben einem einfach nicht im Gedächtnis. In diesem Fall war es so: Rappenglück fiel mir nicht mehr ein, und so behalf ich mich mit einem naheliegenden Ersatz: Ich sprach Herrn Rappenglück in seiner Schauspieler-Rolle an: "Herr Pfarrer …" Bis zum Ende der Sendung hatte sich mein Gast an diese besondere Anrede gewöhnt.