Oberbayern BR-Studio Mühldorf

Ich arbeite als Journalistin seit dem Jahr 2000. Begonnen habe ich in München und Umgebung und bin nun in den Landkreisen Mühldorf am Inn, Altötting und Rottal-Inn unterwegs. Als leidenschaftliche Reporterin interessieren mich die Menschen, die hinter Initiativen, Ideen und Problemen stehen. Als diplomierte Regisseurin habe ich ein besonderes Interesse für Musik, Kultur, Theater und auch die kleinen Events, vor allem solche, die ehrenamtlich und mit viel Engagement in der Region entstehen.



Ich bin ein großer Bierfan, braue manchmal auch selbst, liebe Volksfeste und schräge Ideen, vom Modedesign bis zu Erfindungen, die die Welt verändern.



Als leidenschaftliche Radlfahrerin würde ich am liebsten nur durch den Landkreis radln, auf der Suche nach außergewöhnlich Geschichten und immer mit einem offenen Ohr für dijenigen unter uns, die das Schicksal nicht so verwöhnt hat wie mich. Wäre ich nicht beim BR, würde ich Opern inszenieren oder auf meinem SUP Popsongs singen.