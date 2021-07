Niederbayern BR-Studio Bayerischer Wald

"Endlose Wälder, sanfte Hügellandschaften, Berge, für die man kein 'Alpinistendiplom ' braucht und Menschen, die noch mit Herzblut Dialekt sprechen, meistens erfrischend geradlinig sind und im Alltag nichts Überkandideltes brauchen – das ist der Bayerische Wald für mich. Nicht nur Herkunfts-und Heimatregion, sondern auch die Herzenslandschaft, in die ich ganz bewusst zurückgekehrt bin. Nach meinem Germanistikstudium in München, dem Volontariat, also der Journalistenausbildung, beim BR und ersten interessanten Berufsjahren als Fernsehredakteurin – in der BR-Redaktion Jugend und Familie – lockte mich das Angebot für einen Radiokorrespondentenplatz 1996 wieder in meinen 'Woid', zunächst in die schöne Dreiflüssestadt Passau, dann ab dem Jahr 2000 in die Landkreise Regen und Cham.



Seitdem berichte ich für alle BR-Hörfunkprogramme von BAYERN 1 bis B5 aktuell aus dem Korrespondentengebiet Bayerischer Wald. Da geht's beileibe nicht nur um schöne Naturlandschaften, Brauchtum und Freizeitreportagen. Themen sind zum Beispiel auch die boomende Wirtschaft im Landkreis Cham, Dorfläden und Rezepte gegen den Bevölkerungsschwund, spannende Kulturinitiativen wie etwa die 'Postkellerfreunde" in Regen und natürlich die grosse und die kleine Politik in der Region. Reportagen aus dem Grenzgebiet gehören auch dazu, der Eiserne Vorhang ist ja glücklicherweise längst Vergangenheit. Und das Schönste am Radioreporterjob: Man ist immer nah dran den Menschen der Region, darf sie sprechen lassen und ihnen zuhören.



Wenn es mal schnell gehen muss und stressig wird – im Radioalltag oft unvermeidlich – tröstet ein Blick auf die Landschaft. Ich arbeite für's Radio von Bodenmais aus, meinem Heimatort, in dem ich 1962 auch geboren wurde. Ich lebe hier auch privat, mit Ehemann und zwei Kindern. Auch das ist schön an der Korrespondentenarbeit : dass man eben nicht mit dem Fernglas von München aus auf die Bayerwaldthemen schaut, sondern immer zugleich mittendrin ist. Wenn am Arber der erste Schnee fällt, wird's meistens auch vor meinem Bürofenster weiß, und im Winter brauche ich ein Allradauto, wenn ich für Reportagen in irgendeine weit entfernte Ecke meines Berichtsgebiets ausrücke. Aber eine "Waidlerin" kann das nicht erschüttern."