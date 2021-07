Mindelheim-Korrespondent Florian Regensburger "Ich frage mich, was sich unser Nachbar wohl denkt"

Herr Regensburger, was hat sich in Ihrem Alltag verändert?

Auch bei Freiluft-Drehs gilt: Abstand halten!

Einiges. Der Mundschutz ist im Auto immer an Bord, ebenso eine Frischhaltefolie zum Einpacken des Ploppschutzes und ein Mikrofonstativ. Interview-Drehs machen wir – sofern auch dem Thema angemessen – nach Möglichkeit im Freien; so wie zuletzt bei einer Gewässerrenaturierung an der Günz im Unterallgäu, wo sich der Dreh an der frischen Luft ja ohnehin anbietet.