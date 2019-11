Schwaben BR-Studio Landsberg-Mindelheim

Seit August 2018 ist Peter Allgaier als Regional-Korrespondent im Einsatz. Er berichtet für den Bayerischen Rundfunk aus Schwaben und Oberbayern, besonders den Landkreisen Unterallgäu und Landsberg am Lech. Peter Allgaier studierte Diplom-Journalistik an der Universität in Eichstätt und absolvierte im Anschluss ein Volontariat beim Bayerischen Rundfunk.