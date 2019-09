Sprecher-Portrait Jasmin Bachmann

Ich gehöre zu den BR Sprechern, die zwar aus dem Süden Deutschlands aber nicht aus Bayern stammen. Aufgewachsen bin ich in Murrhardt (Region Stuttgart) und lebe heute in Stuttgart.

Studiert habe ich an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart zunächst die Fächer Schulmusik und Elementare Musikpädagogik. Hier kam ich zum ersten Mal mit „Sprecherziehung“ in Kontakt und fand es lange Zeit furchtbar. Doch plötzlich fing die Stimme an zu klingen und es machte mir ungeheuren Spaß, mich mit literarischen Texten auseinanderzusetzen. So kam es, dass ich schließlich noch Sprechkunst-Kommunikationspädagogik an der Musikhochschule, sowie Germanistik an der Universität Stuttgart studierte. In dieser Zeit habe ich auch meine Moderations-Leidenschaft entdeckt.

Wenn ich mir nicht beim ARD-Nachtkonzert die Nacht um die Ohren schlage, trete ich mit eigenen literarisch-musikalischen Programmen auf, moderiere Konzerte oder gebe Seminare. Außerdem arbeite ich an der Stuttgarter Musikhochschule in den Bereichen Vokalensembles, Musikvermittlung und EMP, unterrichte an der Musikhochschule Mannheim Sprecherziehung und leite das Jugendprogramm SWR Young CLASSIX. beim Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR.