Sprecher-Portrait Hemma Michel

Geboren bin ich 1970 in Frankfurt am Main. Durch meine Großeltern und meine Eltern, die in München studiert haben, habe ich in meiner Kindheit viel Ferienzeit in Bayern verbracht; in der Stadt und am Starnberger See. Zum Bayerischen Rundfunk kam ich während meines Studiums durch einen Studentenjob, der mich zufällig in ein Sprechercasting und dann in das Sprecherseminar führte.

Von: Hemma Michel