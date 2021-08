Start vor 36 Jahren Live aus dem Alabama - mitten ins Herz

Der Name der Sendung wechselte mit der Location: 1984 wurde in der alten Alabamahalle im Münchener Stadtteil Am Hart produziert, 1988 im Schlachthof, 1991 im Nachtwerk und ab 1994 kam die Sendung aus der neuen Alabamahalle. Zeitweise war auch der Hessische Rundfunk mit von der Partie und liefert einmal monatlich aus Frankfurt "Live aus dem Südbahnhof" zu.

"Wenn ich an die Sendung zurückdenke, dann denke ich an eine einmalige Chance, die wir als blutige Laien bekommen haben. Und auch daran, wie gut es vermutlich dem öffentlichen Diskurs tun würde, wenn es heute wieder ein solches Format gäbe, in dem normale Menschen frei von der Leber weg reden können."

Auf Augenhöhe mit den Jugendlichen

Das Besondere am Sendungskonzept war die Augenhöhe mit den Jugendlichen. "Jedes Thema, das unter Erwachsenen diskutiert wird, wird auch unter Jugendlichen diskutiert – und zwar mit der Kompetenz und der Stilistik, die Jugendliche haben", erläutert Ernst Geyer eines der Hauptprinzipien von damals. Geyer hat die Sendung Anfang der 80er Jahre zusammen mit Jürgen Barto erfunden. Experten, die den Jugendlichen sagen wollten, was sie zu tun haben, wurden gar nicht erst eingeladen.

Fernsehen in den Achtzigern: Das Publikum trank Bier, Gäste und Kameraleute rauchten auch mal eine Zigarette.

Am Tag nach der Ausstrahlung war die Sendung nicht selten Schulhof-Thema Nummer 1. In Zeiten, in denen das Internet noch in weiter Ferne lag und die Medienvielfalt sehr eingeschränkt war, gelang es der Redaktion immer wieder, Themen zu beleuchten, die entweder so nicht im Bewusstsein des Publikums waren oder aber heiß diskutiert wurden und mitten ins Herz der Jugendlichen trafen. Darunter waren Sendungen über die ausbeuterischen Methoden von Drückerkolonnen, die Gefahr von Verstrahlung durch Atomkraft oder über den Umgang mit AIDS-Patienten.