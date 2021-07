Datenschutz Informationen nach Art. 13 der DS-GVO

Kontaktdaten des "Verantwortlichen“ im Sinne der DS-GVO

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Zweck der Verarbeitung

Ihre Daten werden ausschließlich für Ihre Mitarbeit an der Erschließung des Fotobestands des Historischen Archivs verarbeitet.

Rechtsgrundlage

Empfänger der Daten

Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie werden ausschließlich vom Historischen Archiv des Bayerischen Rundfunks verarbeitet.

Dauer der Datenverarbeitung

Betroffenenrechte

Soweit die jeweiligen Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen, steht Ihnen ein Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO), Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), Löschung (Art. 17 DS-GVO), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO), Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO), Widerspruch (Art. 21 DS-GVO) und auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 21 BayRG) zu. Wenn Sie eines der vorgenannten Rechte geltend machen, teilen Sie bitte mit, in welchem Zusammenhang die Daten an den BR übermittelt bzw. vom BR erhoben wurden. In diesem Fall ist es das Projekt zur Erschließung des Fotobestands des Historischen Archivs.