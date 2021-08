Vor 64 Jahren Start der Hörspielreihe Familie Brandl

Sozialgeschichte zu allen Alltagsfragen

Schwerer Schicksalsschlag

Am 27. Juli 1960 starb Liesl Karlstadt während eines Ferienaufenthaltes in Garmisch überraschend an einer Gehirnblutung. Was sollte nun aus der Funkfamilie werden? Viele Hörerinnen und Hörer nahmen Anteil und schrieben der Redaktion, auch mit Vorschlägen wie es bei den Brandls weitergehen sollte. Die Leiterin des Frauen- und Familienfunks Lore Walb, reagierte am 22. Oktober 1960 mit einer Sondersendung: "Was wird aus der Familie Brandl". Die Redaktion kam zu dem Schluss, die Serie fortzusetzen: "Auch wir sind der Meinung, daß es, wie ein Hörer aus Hechendorf am Pilsensee sagt, schwierigere Lebensprobleme nicht geben kann, aber dass die Familie Brandl damit fertig werden muss, wie jeder von uns ... Selbst unsere liebe und unvergessene Liesl Karlstadt würde sagen: 'Macht's weiter, aber vergeßt's mi net!' "

Die Serie lief noch bis 1973 weiter.