Unser Wert Die Werte des Bayerischen Rundfunks

Worin der Wert des Bayerischen Rundfunks genau besteht, erklären die vier Wertekategorien "Programmwert", "Bayernwert", "Gesellschaftswert" und "Unternehmenswert".

Programmwert

Was heißt Programmwert? Ganz einfach: Wir machen Programm für Sie. Nicht irgendein Programm, sondern ein hochwertiges Programm. Und worauf legen wir wert? Auf Verlässlichkeit zum Beispiel: Ob im Radio, Fernsehen oder auf BR.de, wir bieten Nachrichten auf allen unseren Kanälen, die aktuell und zuverlässig sind. Wir legen Wert auf Qualität: Ob Kabarett oder Krimi, ob Spielfilm, Hörspiel oder Serie, Volkstheater, Volksmusik oder Klassikkonzerte, wir wollen Ihnen davon nur das Beste bieten. Denn unser Programmwert ist auch Ihr Wert.

Bayernwert

Mit unseren Programmen im Fernsehen, Radio oder auf BR.de erreichen wir alle Menschen in Bayern. Egal, ob Sie in der Nähe von Lindau, Rosenheim, Abensberg, Cham, Kulmbach, Schwabach oder in Aschaffenburg wohnen, ob Ihre Familie schon seit Generationen in Bayern lebt oder Sie erst vor kurzem nach Bayern gezogen sind, zeigen wir Ihnen ein Bayern, wie es war, ist und wie es sich verändert. Tag für Tag begleiten wir Sie gerne mit unseren Programmen, beim Frühstück im Radio, auf den Weg zu Arbeit mit unseren Podcasts, oder am Abend im Bayerischen Fernsehen. Wir wollen Ihnen eine Heimat geben, die so lebenswert und vielfältig ist wie Bayern. Denn unser Bayernwert ist Ihr Wert.

Gesellschaftswert

Wir leisten mit unseren Programmen im Fernsehen, Radio und auf BR.de einen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das ist unser Gesellschaftswert. Wie machen wir das? Indem wir Sie mit unseren Nachrichtenangeboten informieren, aufklären und auf dem Laufenden halten. Indem wir Sie in unseren Sendungen und im Internet zu Wort kommen lassen. Indem wir uns und Ihnen immer wieder Fragen stellen wie: „Was ist das eigentlich ‚Gesellschaft‘?“ und „Wie wollen wir leben?“. Wir werben und stehen für kulturelle Offenheit und ein friedliches Miteinander in einer demokratischen und vielstimmigen Gesellschaft. Das ist unser Gesellschaftswert, das ist Ihr Wert.

Unternehmenswert

Wir sind ein öffentlich-rechtliches Unternehmen. Das heißt, uns geht es nicht um den Gewinn, sondern um die Umsetzung Ihres Programmauftrages. Mit ihrem Rundfunkbeitrag ermöglichen Sie allen Menschen in Bayern einen freien und ungehinderten Zugang zu Programmen im Fernsehen, Radio und auf BR.de. Wir garantieren Ihnen Programme von hoher Qualität und Verlässlichkeit und legen Ihnen darüber Rechenschaft ab. Als Arbeit- und Auftraggeber handeln wir sozial und fair. Wir fördern nicht nur Kultur und Bildung, sondern auch Talent und Kreativität. Als öffentlich-rechtliches Medienunternehmen stehen wir in Ihrem Dienst. Unser Unternehmenswert ist Ihr Wert.