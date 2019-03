Public Value Wofür wir stehen

Welche Leistungen erbringt der Bayerische Rundfunk insgesamt für Bayern, auf welchem Fundament ruht seine Arbeit und wie sieht sein Selbstverständnis aus? Wir wollen Ihnen zeigen, was der BR "wert" ist.

Was haben die Menschen in Bayern davon, dass es den Bayerischen Rundfunk gibt? Oder anders gefragt: Was ist der BR "wert“?

Anders als bei kommerziellen Sendern kann die Antwort auf diese Frage beim Bayerischen Rundfunk nicht lauten: Maximierung von Gewinn oder Höhe des Aktienkurses. Der BR lebt von den Rundfunkbeiträgen der Bürgerinnen und Bürger – und hat als öffentlich-rechtlicher Sender der Gesellschaft gegenüber eine besondere Verpflichtung und Verantwortung.

So möchte der BR zuallererst ein zuverlässiger Begleiter für die Menschen in Bayern sein. Er steht für qualitativ hochwertige, unabhängige Programme und Angebote, die nicht von wirtschaftlichen Interessen bestimmt sind.

Wir wollen Ihnen zeigen, welche Leistungen insgesamt der Bayerische Rundfunk für Bayern erbringt, auf welchem Fundament unsere Arbeit ruht und wie unser Selbstverständnis aussieht – kurz: was der BR "wert" ist.