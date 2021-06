Das Ende des Zweiten Weltkriegs Untergang und Neubeginn

Zahlreiche Sendungen erinnern an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland

8. Mai 1945: Deutschland hat die Kapitulationsurkunde unterzeichnet. Die Waffen schweigen. Der Zweite Weltkrieg in Europa ist beendet. 70 Jahre ist dies nun her, und die noch lebenden Zeitzeugen des Krieges sind hochbetagt. Die erfolgreiche Höredition des Projekts "Die Quellen sprechen" lässt Zeitzeugen zu Wort kommen. Jetzt, zum 70. Jahrestag des Kriegsendes, sind neue Folgen davon auf Bayern 2 zu hören. Den Auftakt macht am 8. Mai die Gesprächsrunde in "hör!spiel!art.mix – Diskurs", in der Ulrich Chaussy mit den Bearbeitern des fünften Quellenbandes zur Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945 in West- und Nordeuropa spricht.

Die Befreiung der Konzentrationslager

Viele der Menschen, die in "Die Quellen sprechen" zu Wort kommen, sind Überlebende der Konzentrationslager und wurden erst zum Kriegsende befreit. Die Gedenkfeiern zum 70. Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager Flossenbürg (26. April) und Dachau (3. Mai) überträgt das Bayerische Fernsehen live. Auf BR-Klassik ist ein Feature über den israelischen Geigenbauer Amnon Weinstein zu hören: Er restauriert Instrumente, deren jüdische Besitzer deportiert und ermordet wurden und die ihre Instrumente teilweise noch im KZ spielten.

Ende und Neubeginn

Anlässlich des Jahrestages des Kriegsendes hat der BR zahlreiche Sendungen im Programm. Auf Bayern 1 etwa ist Thomas Huber vom DRK-Suchdienst in München zu Gast. In der "Bayern 1 Spurensuche" im Nachmittagsprogramm erklärt er, wie die Namenskartei des Deutschen Roten Kreuzes auch jetzt noch hilft, die Spuren von im Krieg verlorenen Angehörigen zufinden. Zwei Ausgaben von "radioWissen" widmen sich dem Wiederaufbau: Am 4. Mai geht es um Kapitulation und Befreiung sowie das Lager Föhrenwald, am 8. Mai sind die Stunde Null mit Re-Education und Trümmerfrauen das Thema. Die "Stunde Null" ist auch Thema von Niels Beintkers "radioThema" am 7. Mai.

Dass der 8. Mai 1945 zwar ein Neuanfang war, in Deutschland aber keineswegs sofort reiner Tisch gemacht, sondern verdrängt und verschwiegen wurde, zeigt die Sendung an vielen Beispielen und offenen Fragen. Was in den letzten Tagen vor Kriegsende in Berlin geschah, beschrieb Heinz Rein in seinem halbdokumentarischen Roman "Finale Berlin", erschienen 1947. Auszüge daraus sind in "radioTexte" zu hören, gelesen von Christian Baumann. Auch ARD-alpha widmet dem Kriegsende einen Themenschwerpunkt.

Das neue NS-Dokumentationszentrum

Kriegsende – das bedeutet nicht nur Wiederaufbau, sondern auch die Pflicht zur Erinnerung. In München wird jetzt das NS-Dokumentationszentrum eröffnet; das Bayerische Fernsehen berichtet über die neue Forschungseinrichtung (27. April) und live von der Eröffnungsfeier in München (30. April).