BR-Magazin-Tipp: Leben Der Burger aus dem 3D-Drucker

Schwarzmaler behaupten, dass in 50 Jahren nur noch Pillen, Pasten und Sirup auf den Tisch kommen. Da würde dann alles drinstecken, was der Mensch zum Leben braucht. Wenn das Auge mitessen soll, kann sich jeder Gourmet seine Mahlzeit digital designen und dann in 3D ausdrucken. "Faszination Wissen" und "W wie Wissen" fragen bei Sterneköchen, Wissenschaftlern und Technik-Trendsettern nach, wie das Essen der Zukunft aussieht und vor allem schmeckt.