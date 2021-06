BR-Magazin-Tipp: Bayern Das legendäre Uhrenwerk

Als 19-Jähriger kehrte Hans Wilsdorf, der schon mit 12 Jahren zum Vollwaisen geworden war, seiner fränkischen Heimat den Rücken und gründete 1905 in London zusammen mit einem Kompagnon seine eigene Firma, „Wilsdorf & Davis“. Wilsdorf hatte eine Vision: Er wollte Uhren verkaufen, die man am Handgelenk tragen konnte. Mit Hilfe eines Schweizer Uhrmachers verwirklichte er seine Idee. Edle, ausschließlich in Handarbeit gefertigte Zeitmesser mit ultrapräzisen Laufwerken bildeten die Grundlage seiner Firmenphilosophie. Jetzt brauchte er nur noch einen zugkräftigen Namen für seine Uhren: Rolex.