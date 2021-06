Weihnachts-Shows Morgen, Kinder ...

Die Vorfreude aufs Fest steigt – mit den Sendungen des BR Fernsehens am Vorabend des Festes und tagsüber an Heiligabend. Uschi Dämmrich von Luttitz hat für "Boulevard Bayern" Prominente befragt: nach deren Weihnachtsplänen, Deko-Ideen und Wünschen. Danach präsentieren Sonja Weissensteiner und Harald Krassnitzer eine Show aus dem Salzburger Land, wo "Stille Nacht" entstanden ist, mit Weihnachtsmelodien von Helmut Lotti, Nicole und anderen. Krassnitzer besucht auch die Pfarrkirche Mohr, in der das Lied vor genau 200 Jahren zum ersten Mal erklang. An Heiligabend lädt Carolin Reiber in die geschmückte Stube ein, wo es beliebte Weihnachtslieder und zauberhafte Geschichten gibt. Zu ihren Gästen gehören Florian Silbereisen, Rosi Mittermaier und Christian Neureuther sowie das Nürnberger Christkind.