BR-Magazin-Tipp: Bayern Americans mit Ledertrousers

Etwa 60 Vereine gibt es in den USA und in Kanada, zusammengefasst im Gauverband Nordamerika. Sie heißen „Almrausch“, „Edelweiß“ oder „d’Oberlandler“, obwohl sie tausende Meilen vom Oberland entfernt sind. Die meisten wurden vor Jahrzehnten von Auswanderern aus Bayern oder Tirol gegründet, ein kleines Stückchen Heimat in der Fremde. Noch heute sind die Vereine wie eine Großfamilie. Von einem Trachtenverein in Bayern sind sie kaum zu unterscheiden. Aussprache verrät die Herkunft. Heuer treffen sich die nordamerikanischen Trachtler zu ihrem 25. Gaufest in Milwaukee – mit Schafkopf, Alphorn und Schuhplattler. Barbara Leidl war dabei und porträtiert in „Zeit für Bayern“ die Trachtler in den USA, die sich als Vertreter und Bewahrer der bayerischen Kultur in Amerika verstehen. „God bless Bavaria! Trachtler in America“ heißt ihre Sendung, zu hören am 30. August um 12.05 Uhr auf Bayern 2.