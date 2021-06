BR-Magazin-Tipp: Leben Drogen im Alltag

Die Sucht steht im Mittelpunkt der gleichnamigen Themenreihe in ARD-alpha. Vom 12. bis 15. Oktober und vom 19. bis 22. Oktober jeweils um 21 Uhr werden in den Dokus das Suchtverhalten, der Umgang mit Sucht und Drogen erläutert.

In "Deutschland auf Droge – Die Sucht nach Medizin" geht es um den leichtfertigen Umgang mit hochwirksamen Medikamenten. Denn Valium, Tavor und Co. – eingesetzt bei Ängsten und Schlaflosigkeit – werden als Wundermittel gefeiert. Doch: Sie machen schnell süchtig. Rund 1,4 Millionen Deutsche sind abhängig, viele auf Rezept. Wie sieht die Verschreibungspraxis dieser Medikamente aus? Wird genügend über das Suchtpotential aufgeklärt? Der Film geht diesen Fragen nach und erzählt den Leidensweg von Menschen, deren Leben durch die Tablettensucht aus den Fugen geriet.

Ein ganz anderer Aspekt spielt in der Dokumentation "Hasch-Boom in Amerika – wie sich Colorado reich kifft". Denn es ist nicht lange her, da bekam man Ärger mit der Polizei, wenn man im beschaulichen US-Staat Colorado mit Marihuana in der Tasche erwischt wurde. Doch das war einmal: Seitdem in Colorado Marihuana legal angebaut, verkauft und konsumiert werden darf, herrscht Goldgräber- Stimmung im Cowboy-Staat.