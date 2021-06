BR-Magazin-Tipp: Leben Meer in Sicht

In der Kvarner Bucht, rund um den Archipel der Inseln Cres und Losinj, gibt es abseits der touristischen Reiseziele eine Welt zu entdecken, in der die Menschen vor Hektik gefeit zu sein scheinen. So hat die Blumeninsel Ilovik nur knapp hundert Einwohner, Autos gibt es keine. Die Bewohner sind Improvisationskünstler, denen das Leben in der Abgeschiedenheit viel abverlangt.