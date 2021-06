BR-Magazin-Tipp: Aktuelles Liebe – Kunst – Politik

Als die Mauer fällt, steht für den Münchner Filmemacher Wolfgang Ettlich fest: Da muss ich rüber, in die DDR. 25 Jahre später besucht er dieselben Orte noch einmal und trifft viele Protagonisten wieder. Wie hat sich ihr Leben verändert? Die Aufnahmen von 1990 in Kontrast zum Material von heute machen die Doku zu einem bemerkenswerten Zeitbild der Wiedervereinigung. Zudem beschäftigen sich gleich drei Spielfilme an einem Abend mit der deutsch-deutschen Geschichte: "Stilles Tal" thematisiert einen Grundstücks-Rückgabestreit vor dem Hintergrund der Flutkatastrophe 2002.