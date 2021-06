BR-Magazin-Tipp: Bayern Nockherberg 2015: Heißgeliebt und hinterfotzig

Früher beschränkten sich die Erbfolgekämpfe auf die Vorwahlzeit, heutzutage finden sie regelmäßig statt und liefern zuverlässig Stoff für den alljährlichen Starkbieranstich auf dem Nockherberg. Zur Einstimmung auf den diesjährigen Anstich versuchen die Moderatoren Ursula Heller und Werner Schmidbauer in "Bayern, Bier und Politik" herauszufinden, woher diese Zwistigkeiten kommen und ob sie früher tatsächlich seltener stattfanden. Weil Parteipolitiker sich bei unerwünschten Fragen gern bedeckt halten, fragen sie die Nockherberg-Doubles, die ihre politischen Vorbilder intensiv studieren: die Kabarettisten und Schauspieler Helmut Schleich (Franz Josef Strauß), Michael Lerchenberg (Edmund Stoiber), Angela Ascher (Ilse Aigner), Stephan Zinner (Markus Söder) – und Stefan Murr (Freiherr von und zu Guttenberg) als ewige Hoffnungsquelle der CSU.

Der 25. Februar steht dann ganz im Zeichen des Nockherbergs: Luise Kinseher wird sich als Bavaria in ihrer Fastenpredigt mit Sicherheit ausführlich mit Münchens neuem Oberbürgermeister befassen und ihn herzlich und hintergründig begrüßen sowie einigen bayerischen Ministern ins Gewissen reden. Anschließend folgt das Singspiel von Marcus H. Rosenmüller und Thomas Lienenlüke mit der Musik von Gerd Baumann. Dann lüftet sich auch endgültig das Geheimnis, wer von der Politprominenz sein Double in dem bayerischen Bühnenstück wiederfinden darf.

Durch das Live-Programm führen Amelie Fried, Christoph Deumling und Eva Mähl. Nach der Veranstaltung fangen sie Statements von Ehrengästen und Politikern ein. In "Sauber derbleckt!" unterhalten sich Fried und Deumling mit prominenten Gästen über die Höhepunkte des Starkbieranstichs 2015 und lassen die schönsten Szenen noch einmal Revue passieren. Eine bunte Mischung aus Mitwirkenden, derbleckten Politikern und Ehrengästen garantiert unterschiedliche Blickwinkel. Neben dem Nockherberg-Abend im Fernsehen kann man in einem Live-Blog auf br.de/nockherberg Diskussionsbeiträge zur Starkbierprobe posten und mitverfolgen, was andere vom diesjährigen Derblecken auf dem Nockherberg halten.