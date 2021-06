BR-Magazin-Tipp: Musik Der Sound eines Sommers

Der Film "Peace, Love & Misunderstanding" von Bruce Beresford läuft im Rahmen einer sommerlichen Musikfilmreihe im Bayerischen Fernsehen. Jeden Dienstag um 22.45 Uhr gibt es dort verschiedene Künstler, Stile, Lebensgeschichten und musikalische Überraschungen zu sehen und zu hören, nach der "Rundschau-Nacht" folgt jeweils ein weiterer Film. Am 4. August beginnt der Filmabend mit einer Doku über den Kleinkrieg der USRegierung gegen den Ex-Beatle, Musiker und Friedensaktivisten John Lennon. Am 11. August begleitet Jörg Bundschuhs Film den Songwriter und E-Gitarren- Virtuosen J. J. Cale auf dessen Tournee durch die USA. Der britische Spielfilm "SoulBoy" führt in die 70er-Jahre: In den Industriestädten weckt der "Northern Soul" ein ganz neues Lebensgefühl.