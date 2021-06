BR-Magazin-Tipp: Bayern Sisis berühmte Geschwister

Die spätere Kaiserin Elisabeth von Österreich war mit ihren Schwestern und Brüdern, mit Herzog Max in Bayern und seiner Gattin Ludovika Teil der nach außen vermittelten Familienidylle in Possenhofen. Bernhard Graf erzählt in diesem Film die spannende Geschichte von Sisis Geschwistern: von Ludwig Wilhelm, der mit einer Schauspielerin alles verlor; von Helene, die vom österreichischen Kaiser als Braut zurückgewiesen wurde, eine glückliche Ehe mit dem Erbprinzen von Thurn und Taxis führte, aber früh ihren Gatten und ihre Kinder verlor; von Carl Theodor, der nach dem frühen Tod seiner Frau ein angesehener Augenarzt wurde; von Marie, die den unfähigen König Francesco II. heiraten musste und als "Heldin von Gaeta" fast ihr Leben verlor; von Mathilde, die eine unglückliche Ehe führte; von Sophie, die am Ende ihr Leben bei einem Brand in Paris verlor; von Max Emanuel, der als Offizier Kriege überlebte, aber früh seine Söhne als Waisen zurückließ.