BR-Magazin-Tipp: Silvester Jahreswende

Wer zuletzt lacht ... Humorvolles zu Silvester

Luise Kinseher und Sigi Zimmerschied lassen es in der Silvesternacht nochmal so richtig krachen. Begleitet werden sie in der Sonderausgabe„radioSpitzen live vor Ort“ von der Band Gankino Circus und deren verwegener Mischung aus zeitgemäßer Volksmusik, Spielfreude und Wortwitz. Zur Silvesterausgabe von "Pleiten, Pech & Pannen" hat sich Moderatorin und Tagesschau- Sprecherin Judith Rakers die Ehrlich Brothers und Désirée Nick eingeladen. In "Auf bairisch g’lacht" kommen die besten Sketche aus den BR-Fernsehen-Formaten.

Die Festkonzerte

"Felice Anno Nuovo!" - Gottesdienst mit Papst Franziskus

Traditionell feiert die katholische Kirche an Neujahr das Hochfest der Gottesmutter Maria und ruft zum Frieden in der Welt auf. "Gewaltfreiheit – Stil einer Politik für den Frieden", so lautet das Thema des Welttages für den Frieden 2017. Auch sieben Sternsinger aus der Pfarreiengemeinschaft Ochtendung- Kobern (Bistum Trier) feiern diesen Gottesdienst am Neujahrsmorgen in Rom mit. Sie vertreten die rund 330.000 Sternsinger in Deutschland. Im Anschluss an den Gottesdienst betet Papst Franziskus das Angelusgebet und spendet den Segen für ein gutes und glückliches neues Jahr. Der BR überträgt live aus Rom. Mit der Sendung "Das Jahr des Papstes" blickt Claus Singer auf die wichtigsten Ereignisse zurück, etwa den Papstbesuch in Kuba oder das Heilige Jahr der Barmherzigkeit.