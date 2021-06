BR-Magazin-Tipp: Bayern Der Traum vom Freistaat

Wir schreiben das Jahr 2019. Ganz Deutschland ist in eine wirtschaftliche Rezession und in politische Lähmung verfallen. Ganz Deutschland? Nein! Das Land im äußersten Süden prosperiert unentwegt, seine Fußballmannschaften, seine Autofabriken und sein Immobilienmarkt florieren weiter. Die christliche Einheitspartei sorgt für politische Stabilität. Aber der Unmut in der Bevölkerung wächst. Sollten etwa der wohlverdiente Reichtum, das schöne Land und die Dividenden mit den Habe- und Taugenichtsen aus Restdeutschland geteilt werden? Die Forderung nach Unabhängigkeit wird immer lauter. Endlich mag sich auch die christliche Einheitspartei einem Referendum nicht mehr entziehen. Auf allen Ebenen wird recherchiert, sondiert, manipuliert: Die Unabhängigkeit Bayerns von Deutschland und von Europa ist das Ziel. In Bayern kennt man kein Links und kein Rechts mehr, kein Oben und kein Unten, kein Land und keine Stadt. Der echte Freistaat, die ersehnte "nationale Identität", die Freiheit für Sprache, Brauchtum und Bier müssen endlich her.