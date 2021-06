BR-Magazin-Tipp: Wissen Zih-zih-bäh!

Wenn die Kohlmeisen zu singen beginnen, liegt oft noch Schnee. Doch ihr "Zih-zihbäh!" verrät, dass der Frühling nicht mehr weit ist. Meisen sind in Deutschland und Bayern die am häufigsten vorkommenden Singvögel. Als Anpassungskünstler schaffen es die kleinen Waldbewohner, auch in Innenstädten zu überleben. Felicia Englmann hat für "radioWissen" Meisenforscher getroffen und Meisen im Labor, im Wald und auf ihrem eigenen Balkon beobachtet. Ein Blick in den Nistkasten zeigt unerwartete Dramen – und im Überlebenskampf scheuen die so niedlich aussehenden Meisen auch vor aggressivem Verhalten nicht zurück. Im zweiten Teil der Sendung porträtiert Susi Weichselbaumer die Nachtigall, die Diva unter den Vögeln. Ihr Gesang ist Stoff für Literatur und Legenden, doch der Song Contest der Nachtigallen ist nicht immer nur charmant.