BR-Magazin-Tipp: Wissen Gefährdete Fischriesen

40.000 Euro pro Kilogramm – so viel wird in Luxusrestaurants in Moskau oder St. Petersburg für den teuersten Kaviar bezahlt. Albino-Kaviar, also weißer Kaviar von Wildstören, gilt als die feinste Delikatesse. Die Konsequenz: Der Stör ist vom Aussterben bedroht, Wildstöre leben nur noch in einem französischen Fluss. In Deutschland wurde der letzte Stör Ende der 60er-Jahre gefangen. Dabei zählen manche Störarten zu den ältesten Lebewesen: Knochenfische etwa, die mehrere Meter lang werden können, haben, fossilen Funden nach zu urteilen, schon vor 200 Millionen Jahren in den Gewässern der Erde gelebt. Um den Stör zu schützen, hat ein deutsches Institut ein Verfahren entwickelt, bei dem der Rogen entnommen werden kann, ohne dass die Tiere sterben müssen. Wie dieses Verfahren funktioniert und wieso es noch nicht sehr weit verbreitet ist – darüber berichtet Bernd-Uwe Gutknecht in "radioWissen".