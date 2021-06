BR-Magazin-Tipp: Unterhaltung James Bond und sein Auto

Bei Gustave Flaubert verschwendet Madame Bovary eine Unmenge von Cold Creme, bevor sie ihren Liebhaber trifft. Michel Houllebecq erfindet einen Protagonisten, der mit seinem Laptop Canon Libris am liebsten sein Leben verbringen möchte. Astrid Mayerle fragt in ihrem Beitrag für "radioWissen", wie Marken und Luxusgüter in die Literatur kommen. Auch die James Bond-Filme wären ohne product placement kaum denkbar. Im zweiten Teil der Sendung geht Martin Trauner der Frage nach, wie viel von den Verfolgungsjagden und Komplotten, die Ian Lancaster Fleming schildert, eigentlich wahr sind. Der Autor, der lange für den britischen Geheimdienst arbeitete, behauptete Zeit seines Lebens, er habe 90 Prozent des Geschilderten selbst erlebt.