BR-Magazin-Tipp: Kultur Gut kopiert ist halb gewonnen

Florenz gibt es zweimal. Paris auch. Und Hallstatt, das österreichische Städtchen im Salzkammergut mit seinen pastellfarbenen Hausfassaden – als detailgetreuen Klon in der südchinesischen Provinz Guangdong. Autor Tim Staffel besucht in China die maßstabsgetreuen Kopien europäischer Städte. Die Grundidee: einmal maximal weit wegzureisen, um ausgerechnet von dort aus einen neuen Blick auf die Frage zu werfen: Was eigentlich ist Europa, oder was könnte es sein?

Der Autor fängt den Alltag in diesen chinesischen Stadt-Kopien ein und lässt sich von ihren Planern und Bewohnern herumführen. Wie fühlt es sich an, in einer Kopie zu leben, welche Rolle spielen Individualität und Originalität für die chinesische Gesellschaft? Und nicht zuletzt: Was eigentlich ist das latent Unheimliche an künstlich erschaffenen Welten?