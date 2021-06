BR-Magazin-Tipp: Aktuelles Das neue Erwachen

Als die maroden Deiche 2005 in Folge von Hurrikan Katrina nachgaben, schien der letzte Tag von New Orleans gekommen: eine Hafenstadt, aus der einst der Jazz gekommen war, die die kreolische Küche hervorgebracht hatte, stolz war auf ihre üppigen Mardi-Gras-Umzüge, ihre Voodoo- Tradition, ihre Brassbands und Umzüge, die die Menschen selbst zum Begräbnis tanzen ließ. Die multikulturelle Metropole drohte mitsamt ihrer Kultur unterzugehen. Während 80 Prozent der Stadt noch unter Wasser standen, tobte bereits der Kampf um ihre Zukunft: Politiker in Washington schlugen vor, die Stadt für immer aufzugeben, während lokale Geschäftsleute ein New Orleans ohne die armen Schwarzen herbeiredeten. Katrina machte alle Probleme der Stadt wie unter einer Lupe sichtbar: Rassismus, Rekord-Kriminalität, Korruption, miserable Schulen und eine Kluft zwischen Arm und Reich.

Zehn Jahre nach Katrina aber zeigt sich New Orleans lebendiger denn je. Beim Wiederaufbau hat sich New Orleans’ größtes Kapital bewährt: seine Kultur. Die Stadt brüstet sich nicht nur mit mehr Restaurants, Musikclubs und Straßenfestivals als je zuvor, auch der Tourismus boomt und alte Traditionen feiern ein Comeback. In der noch immer zu zwei Dritteln schwarzen Stadt haben sich viele neue Brassbands formiert, die Mardi Gras Indians erleben eine nie gekannte Wertschätzung, ja selbst Voodoo findet neue Anhänger. Musiker und Künstler aus ganz Amerika zieht es in diesen neuen Melting Pot. Hinter der touristischen Fassade aber tobt ein täglicher Überlebenskampf: Wie soll das neue New Orleans aussehen? Wer schafft Gerechtigkeit im Häuserkampf der Gentrifizierung?