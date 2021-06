BR-Magazin-Tipp: Aktuelles Der Tod hat nicht das letzte Wort

Zu Ostern rechnet man dieses Jahr in Rom mit einem Massenansturm von Besuchern. Menschen aus der ganzen Welt wollen im Jahr der Barmherzigkeit die Heilige Pforte in St. Peter durchschreiten. Nach dem Gottesdienst auf dem Petersplatz wird Papst Franziskus von der Benediktionsloggia der Peterskirche den feierlichen Segen „Urbi et Orbi“ spenden und anschließend Ostergrüße an die Menschen in aller Welt senden. Das Bayerische Fernsehen überträgt die Feier live aus Rom ab 10.05 Uhr und im Ersten ab 10.15 Uhr. Auf Bayern ? kann man ab 12.00 Uhr die Osteransprache und den Segen mitverfolgen. Am Abend zuvor sendet das Bayerische Fernsehen die „Evangelische Osternacht“ live aus der Kreuzkirche in München. Auch Bayern ? bringt interessante Sendungen zur Osterzeit: Mehr über die Mythen zur Wiedergeburt und wie die Religionen mit diesem Thema umgehen, kann man in den „Evangelischen Perspektiven“ erfahren. In „Bayern ? – an Ostern“ wird der Glaube am Beispiel des ungläubigen Thomas genauer, auch philosophisch, betrachtet. Im „Heimatspiegel extra“ auf Bayern ? und BR-Heimat geht es in die Oberpfalz nach Eschenfelden. Dort gibt es noch ein paar alte Jugendbräuche wie das Ojasinga (Eiersingen) und das Kirchweihbaumaustanzen. Österliche Töne, die sieben Jahrhunderte überspannen, bringt das „Tafel-Confect“ auf BR-Klassik am Ostersonntag: Das älteste Kirchenlied ist ein einminütiger Ostergesang aus dem hohen Mittelalter, der sogar Martin Luther und Bach inspirierte. Osterlieder spiegeln wider, welcher Anteil der Ostergeschichte die Menschen einer jeweiligen Kultur oder Region besonders berührt. In „Musik der Welt“ erfährt man außerdem, in welchen Liedern Hase, Lamm und Ei zumindest indirekt auftauchen.