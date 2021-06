BR-Magazin-Tipp: Aktuelles Auf der Suche nach der Wahrheit

Das Oktoberfestattentat war der bis heute schwerste Anschlag in der Bundesrepublik Deutschland. Am Abend des 26. September 1980 wurden 13 Menschen in den Tod gerissen, mehr als 200 erlitten zum Teil schwere Verletzungen. 1982 wurde Gundolf Köhler, ein rechtsextremer Student aus Donaueschingen, der bei dem Anschlag selbst ums Leben kam, als Einzeltäter ausgemacht – eine unwahrscheinliche These, die viele Fragen offen lässt. Doch alle Bestrebungen für die Wiederaufnahme des Verfahrens scheitern – trotz nachgewiesenen, eklatanten Ermittlungsfehlern. So tauchen zum Beispiel mehrere Zeugenaussagen, die auf Mittäter hinweisen, nicht im Abschlussbericht des Bundeskriminalamts auf. Über drei Jahrzehnte lang ruft das ungeklärte Verbrechen Verschwörungstheoretiker auf den Plan.