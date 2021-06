BR-Magazin-Tipp: Wissen Ötzi beschäftigt die Forscher noch heute

Ötzi ist eine sogenannte „Feuchtmumie“, das heißt, sein Körpergewebe ist elastisch genug, um bestimmte Untersuchungen möglich zu machen, die Einblicke in seine Lebensumstände geben. Seine Kleidung und seine Ausrüstung waren noch erhalten. Zum ersten Mal konnten Forscher anhand der vielen Details das Leben der Kupferzeit genau erforschen. Ötzi war ein ranghohes Mitglied seiner Dorfgemeinschaft und litt bereits unter Beschwerden der Neuzeit: Borreliose durch einen Zeckenstich und Arterienverkalkung. Auch die Todesursache scheint festzustehen: Ötzi wurde ermordet – die Tatwaffe steckte noch in seiner Brust. Die Mumie kann heute im Südtiroler Archäologiemuseum von Bozen, in einem Kühlraum hinter Glas, bestaunt werden.